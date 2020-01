Globo mantém contrato longo com Marina Ruy Barbosa e já tem projetos para atriz

Em meio as notícias de que a Globo está chamando algumas atrizes para conversar sobre novo modelo de contratos, a assessoria de Marina Ruy Barbosa negou que o vínculo da atriz com emissora tenha chegado ao fim neste mês de janeiro. "O contrato da Marina está vigente, é longo e a emissora tem projetos para ela", disse em um comunicado enviado à coluna.

Longe das novelas desde o fim de 'O Sétimo Guardião', no início de maio, Marina está tirando um período sabático e se dedicando a estudar e viajar pelo mundo com o marido, o empresário Alexandre Negrão. Atualmente, ela passa uma temporada nos Estados Unidos e pode atuar na próxima novela das seis 'Além da Ilusão' ao lado de Larissa Manoela, já confirmada no elenco. A trama irá substituir 'Nos Tempos do Imperador'(continuação de 'Novo Mundo'), sucessora de 'Éramos Seis'.