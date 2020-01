Roberta Miranda manda indireta para Gusttavo Lima: 'Imperador, respeite a rainha'

Roberta Miranda colocou fogo em uma arena sertaneja. A cantora resolveu zoar o post ostentação que Gusttavo Lima fez há alguns dias ao mostrar a sua nova residência em Goiás e deixou claro que a relação entre os dois não é amistosa.

Em uma montagem em frente a uma fachada semelhante a do marido de Andressa Suita, Roberta apareceu ao lado de policiais e cachorros, e escreveu: "#TBT do tempo que Nero era humilde! Considerava o seu povo. Os anos se passaram, o soldado de Nero começou a espancar o povo tamanha sua crueldade e loucura. Até que um dia, o 'Imperador' junto, claro, com o seu soldado 'mor' colocou fogo em Roma! Coitado do povo! Conhecendo a crueldade do 'Imperador', não me atreveria a visitá-lo sem toda esta escolta. Imperador, imperador..."

A cantora também escreveu na foto: "Imperador, respeite a rainha!". Em outubro do ano passado, Roberta tentou conversar com Gusttavo Lima antes de um show do sertanejo em São Paulo e foi barrada por um segurança na porta do camarim. Ela não perdoou o colega e volta e meia tem feito publicações envolvendo o artista.