Rosana, do hit 'Como uma Deusa' se irrita com som de show e abandona o palco

Teve climão no show da cantora Rosana, do hit 'Como Uma Deusa', em uma boate em Copacabana. Tudo começou devido à microfonia que deixou Rosana irritada logo no início de sua apresentação. Foi então que a equipe técnica do espaço entrou em ação para corrigir o erro e avisou que o problema estava resolvido. Apesar disso, ela voltou a cantar e a microfonia continuou. A cantora então se revoltou, se desculpou com o público presente e disse que não tinha condição de continuar o show. Sugeriram que ela cantasse com playback mesmo, mas ela se recusou e deixou o palco. Mas antes, ela fez questão de pedir que o público não filmasse o episódio.