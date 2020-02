Que Aline Riscado e Gabigol marcaram presença no ensaio da Beija Flor de Nilópolis, na madrugada de ontem, todos já sabem. O que ninguém sabe e a gente conta agora é que eles chegaram juntos ao camarote de Anísio Abraão David, presidente da agremiação. A Verão e o jogador entraram pelo estacionamento da parte de trás da quadra que tem acesso direto ao camarote vipão. Um amigo da coluna viu os dois de mãos dadas, mas ao adentrar no espaço, se separaram. Gabigol, inclusive, não parava de olhar para o produtor musical Papatinho, que estava do ladinho de Aline o tempo todo. Tiago Alves, nome de batismo do produtor, por sua vez, também não disfarçou e encarou o jogador por algumas vezes.

Vale lembrar que Gabigol já foi apontado como affair de Aline Riscado e, atualmente, Papatinho circula com Aline pra cima e pra baixo. Procurada, a assessoria de Aline nega que os dois tenham chegado juntos.