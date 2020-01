Matheus e Kauan lançam EP que precede o DVD '10 Anos na Praia'

A dupla Matheus & Kauan lançou nesta sexta-feira (31), o primeiro trabalho extraído do DVD '10 Anos na Praia', que foi gravado no Recife, no início do mês, com direção de Júlio Loureiro e produção e concepção assinadas pelos próprios artistas. Para esquentar ainda mais o verão com os sucessos gravados na paradisíaca Praia do Paiva, os irmãos goianos decidiram apresentar agora o EP com quatro faixas.



A primeira parte traz as inéditas 'Litrão', 'Solto Foguete' e 'Piseiro', além de uma versão com novo arranjo para o sucesso 'O Nosso Santo Bateu'. “Tudo para celebrar uma década de sucesso e de estrada”, afirma Kauan, que cede o seu estúdio Kza, no bairro do Morumbi, em São Paulo, como cenário do coquetel de lançamento e audição dedicados aos fãs, mídia e alguns influenciadores. O DVD '10 Anos na Praia' completo deverá chegar ao mercado em abril pela Universal Music, com a parceria da Áudio Mix.