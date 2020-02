Depois de ter sido a DJ da festa de casamento de Bruno Chateaubriand e Diogo Bocca, Taty Zatto comandará as picapes mais uma vez a pista de dança do casal na festa de renovação dos votos prevista para o próximo dia 13, na Barra da Tijuca. "Sou amiga do Bruno há anos.Ter tocado no casamento dele foi uma honra. E agora, tocar na renovação de votos vai ser outro privilégio. Amo o casal e o exemplo de amor e respeito que eles representam", afirma Taty.