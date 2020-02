O Madureira Shopping abre hoje ao público o espaço 'Guajupiá, terra sem males', com apresentação da bateria da Portela e exposição da foto da rainha Bianca Monteiro, com assinatura de Yuri Graneiro. A mostra é uma homenagem ao enredo da agremiação neste Carnaval 2020. De autoria dos carnavalescos Renato Lage e Márcia Lage, o tema vai retratar a história dos índios que habitavam a cidade do Rio de Janeiro antes da chegada dos portugueses, destacando a vida social, cultural, religiosa e política daqueles que são os primeiros 'kariókas'.