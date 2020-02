Começou a circular neste sábado (1), um vídeo íntimo de uma menina menor de idade fazendo sexo oral em um rapaz. Muitos internautas questionaram se a garota do vídeo seria Olívia Nobre, filha de Dudu Nobre. A filha do artista então tratou de se pronunciar em suas redes sociais para esclarecer.

"Me mandaram um vídeo de uma menina num momento íntimo e tão achando ela parecida comigo. Não fossem as unhas grandes dela, esse título aí de protagonista do vídeo até poderiam querer jogar pra mim, porque a garota parece ser menor de idade, como eu. Mas prefiro seguir com minhas unhas curtinhas de lutadora e meus títulos de campeã mundial de jiu-jitsu pela Confederação Brasileira Olímpica em 2018 e vice-campeã brasileira e sul-americana de levantamento de peso (2017). Brincadeiras à parte, fica aqui minha solidariedade à menina que aparece nas imagens", escreveu Olívia Nobre.