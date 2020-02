Musa da Tijuca volta a hospital público para exames e cirurgia, após punho fraturado em arrastão

Modelo e musa da Unidos da Tijuca, Ana Paula Evangelista voltou ao hospital Miguel Couto para fazer novos exames de raio-x e revisão de seu punho que sofreu uma fratura assim que a musa chegou de Londres, onde mora com o marido. O acidente aconteceu durante a confusão da abertura do Carnaval em Copacabana. Na ocasião, a modelo caiu enquanto tentava fugir de um arrastão após o término do Bloco da Favorita, em frente ao Copacabana Palace.

Ao retirar o gesso, a musa precisou ser operada às pressas, mas já recebeu alta nesta sexta-feira (31), dia do seu aniversário, para comemorar a data fora do hospital. "Foi uma cirurgia um pouco dolorosa, acordei com muitas dores, mas fico feliz por ter sido muito bem tratada desde os enfermeiros, pessoal da limpeza, até os médicos em um hospital público. Aliás, dizem que é um dos melhores no ramo da ortopedia. E fora que colocaram uma plaquinha que acelera na recuperação. Então com certeza até o carnaval eu estarei 100%" disse a modelo que ganhou uma luva personalizada para imobilização da fix it.