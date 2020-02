O primeiro beijo do 'BBB20' protagonizado por Gizelly e Felipe rendeu treta. Ao ver os brothers se beijando, Flayslane foi tirar satisfação com Felipe . "Você estragou o nosso romance. Por que você beijou a Gizelly?", questionou. Flay então foi abraçada pelo arquiteto que respondeu: "Saiba usar o seu poder. Você é muito legal e demais de engraçada. Saiba usar isso", aconselhou o brother.

Momentos após a conversa, Flayslane voltou a tocar no assunto: "Não queria que você ficasse com ela." Como resposta Fala recebeu um selinho de Felipe e em seguida disparou: "Nela você dá beijo de língua?", perguntou. Após Felipe questionar se ela estava apaixonada, Flay respondeu: "Por que você deu beijo de língua nela? Por que você não lembrou de mim?", indagou a cantora que ficou sem resposta.

Em conversa com Hadson, Flayslane confessa que queria ser a primeira a beijar Felipe: "Desde o começo ele é meu crushzinho. Aí vai beijar a Gizelly, por quê? A gente já é crush um do outro. Ele tem raiva que eu fico bêbada", afirma Flay.

Gizelly, por sua vez, afirmou para Bianca Andrade que o beijo em Felipe foi brincadeira. "Ele falou pra gente dar o primeiro beijo do BBB, porque ninguém beija ninguém. Comecei a rir e levantei. Ele me disse: 'fica aí que vou te dar (o beijo) deitada'. E aí ele me deu um beijo", conta a advogada criminalista que ainda confessou ter gostado do beijo de Felipe.

Além de toda a treta envolvendo o beijo, Flayslane chegou perto de Gizelly e, após colocar bebida na boca, cuspiu na advogada. Após Gizelly contar às sisters da casa sobre a cuspida que ganhou de Flay, a cantora foi tirar satisfação: "Você não tem vergonha na cara de falar que eu cuspi na sua cara? Eu cheguei rindo", afirmou Flay que garantiu que o cuspe não passou de uma brincadeira. "Você cuspiu duas vezes", respondeu Gizelly.

Flay também começou uma discussão com Rafa Khalimann e Thelma, porque ao questioná-las se elas entenderam sua brincadeira como um cuspe de verdade, elas responderam que sim. Guilherme representou a turma do 'deixa disso' e foi o responsável por segurar Flay e evitar que a discussão continuasse. Assista: