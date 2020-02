Carioca esteve inspirado nesta sexta-feira (31), ao compartilhar uma indireta sobre sua vida de casado: "sexta-feira à noite para um homem casado é igual a segunda-feira para o solteiro", diz a publicação. Paola Machado, mulher do humorista, não deixou barato a reflexão do marido. "Nossa! Meu final de semana é igual isso mesmo. Mas parece que estou em um trem do terror o tempo todo ou dentro daquele filme IT, sabe? Tenho vontade de fugir. Acho que o meu é pior que o seu! Difícil", escreveu Paolla que amenizou seu discurso com risadas. Carioca então tentou colocar panos quentes: "Mozinho, te amo. Foi só uma piada que inventei, tá? Não é nada pessoal, amo meus finais de semana com você", escreveu o ator.