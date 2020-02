O Show do Harmonia do Samba que aconteceu na noite desta sexta-feira (31), no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi marcado por torta de climão entre as convidadas Anitta e Ludmilla. Pra começar, as duas ficaram em camarotes colados um no outro, cada uma com seus respectivos convidados.

Ludmilla deixou pra chegar literalmente na hora em que iria se apresentar, mas teve que esperar um bom tempo, pois não queria cruzar com Anitta. Para tanto, as equipes das duas cantoras cortaram um dobrado para evitar que as duas se esbarrassem pelos bastidores da casa de shows. Anitta subiu ao palco, cantou, dançou e não queria descer de lá. Ludmilla só subiu depois que a Poderosa finalmente se retirou.

Depois que Ludmilla finalmente se apresentou, ela voltou para seu camarote e foi a vez de Anitta voltar ao palco. E enquanto Anitta se apresentava em seu retorno ao palco, Ludmilla não ficava na grade e optou por se manter no fundo do camarote. Anitta fez o mesmo no momento em que Ludmilla cantava. Em resumo, uma não prestigiou o show da outra. Pelo visto, o ranço de uma pela outra se instalou e ficou.

Pra quem não lembra, Ludmilla e Anitta estão brigadas desde o lançamento de 'Onda Diferente', parceria das cantoras com Snoop Dogg e Papatinho. Na ocasião, a canção de autoria de Ludmilla foi lançada no álbum Kisses de Anitta. Lud não gostou nada quando soube que na descrição da canção no Spotify o nome de Anitta constava como coautora. O fandom das duas artistas iniciaram uma verdadeira guerra por conta da autoria da música.