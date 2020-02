Bianca Andrade e Manu Gavassi iniciaram uma conversa à beira da piscina do 'BBB20' começaram a compartilhar com todo o Brasil algumas curiosidades sobre suas vidas fora do reality. Bianca, por exemplo, contou que a filha de seu namoro, Diogo Melim, ama maquiagem assim como ela. “A filha do Diogo é bem Bianca. Ela tem três aninhos, mas já ama maquiagem”, revela a Boca Rosa.

Já Manu Gavassi comentou sobre seus fãs que custam a reconhecê-la nas ruas. “Os fãs têm dificuldade de me reconhecer porque eu sou tão baixinha...”, diz Manu Gavassi. Bianca também contou como costuma ser abordada por fãs: "Eu vou à padaria tranquilamente. Círculo em festas e quando me abordam é sempre bem tranquilo.”