Campeã do 'BBB19', Paula Sperling resolveu se pronunciar sobre as polêmicas de assédio envolvendo o ginasta Petrix, que está confinado nesta edição do reality. Em seu discurso, Paula pede empatia pelo participante e afirma que a postura do atleta pode ser reflexo de traumas passados, uma vez que Petrix foi um dos primeiros ginastas a denunciar abusos sofridos no início da carreira na ginástica artística.

“Se olharmos para o lado humano da coisa e tirar a armadura de querer acusar ao invés de ajudar o próximo, vocês vão conseguir enxergar que ele precisa de ajuda psicológica. Esta compulsão no seu comportamento é reflexo do que ele se sentiu obrigado a conviver por anos. Parem de jogar pedras e vamos ser solidários”, diz. A ex-sister afirmou também já ter trabalhado na Vara da Infância e da Juventude e ter presenciado casos de crianças vítimas de assédio que reproduziram de forma inconsciente com outras crianças o mesmo mau comportamento do qual foram vítimas. Confira o desabafo de Paula na íntegra: