Mileide Mihaile esclarece motivo de moto não ter sido sorteada em seu bazar

Muitos seguidores de Mileide Mihaile estão ansiosos por uma resposta sobre o sorteio de uma moto que seria realizado no bazar da influenciadora, e prometido pela mesma em uma live do Instagram. Acontece que o bazar foi um sucesso, mas até agora, nada do sorteio. Procurada, Mileide Mihaile explica o motivo que levou a produção do evento a cancelar o sorteio da moto.

"O evento levou um grande calote, porque o patrocinador deu pra trás em cima da hora e o público todo estava aguardando. Eu preciso dar uma satisfação pro meu público... vou até perguntar à minha equipe o que eu posso fazer em prol dos seguidores que estavam aguardando essa moto", disse Mileide.

Os seguidores de Mileide também estavam questionando se Lorena Improta teria levado um calote do bazar durante sua participação. Mileide nega que haja qualquer débito com Lore: "Eu mesma convidei Lorena. Tirei 50% do valor do cachê dela do meu próprio bolso e a marca bancou o restante. Somos amigas de estarmos sempre nos mesmos eventos, mas não misturamos as coisas. Eu sei que esse é o trabalho dela, ela é uma profissional que não sai de casa sem estar tudo ok", esclarece Mileide.