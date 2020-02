Neymar faz festa privê na véspera de seu aniversário

Neymar comemora seus 28 anos neste domingo (2), com sua tradicional festa em Paris. A véspera do evento foi marcada por uma festinha privê promovida pelo craque, que contou com a presença de algumas 'amigas' bonitonas do jogador. Todas elas foram até Paris com passagens aéreas bancadas pelo craque. Como sempre, logo na entrada da festinha privê, os celulares das moças e dos demais convidados foram confiscados.

A festa de hoje promete muita música boa com Maiara e Maraísa, Rodriguinho e mais atrações brasileiras. Entre os que encabeçam a lista de convidados estão os parças, a família do craque, as amigas bonitonas e alguns famosos brasileiros. O tema deste ano será na cor branca.