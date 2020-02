RedeTV! ataca pesado na transmissão dos bastidores do Carnaval.

A RedeTV! está atacando pesado na transmissão dos bastidores do Carnaval. Primeiro: eles decidiram acrescentar a palavra 'novo' no nome "Bastidores do Carnaval", tudo para que o público esqueça o c... verde que repercutiu super mal no país. E a coluna descobriu que, além de Simony, que será uma das apresentadoras, há outros nomes em negociação: Lorena Improta e Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla. A cantora está dando o maior apoio e decidiu liberá-la dos shows nos dias de gravação. David Brazil deve trabalhar na terça gorda de Carnaval na transmissão de um baile ainda a ser definido.