'Ele nunca teve nada com ela', diz mãe de Gugu sobre Rose Miriam

Maria do Céu, a mãe de Gugu Liberato, resolveu abrir seu coração em uma entrevista ao 'Fantástico', que foi ao ar na noite do último domingo (02). Sobre a relação de seu filho com Rose Miriam, mãe de João Augusto, Marina e Sofia, a matriarca foi categórica: "Ele nunca teve nada com ela. Nunca tiveram nada um com o outro. Isso eu te digo porque eu sei".

Ela também falou sobre Gugu ser o provedor da família: "Tudo que ela (Rose Miriam) pedia, ele dava. Não só ela, como para a família inteira. Ela tem uma bela de uma casa aqui em Alphaville [bairro de São Paulo]. Quando ela vinha para cá, ela tinha dinheiro para fazer o que queria", completou. "Rezo para que tudo volte ao normal".

Lúcida aos 90 anos, ela lembrou de quando quase perdeu o filho quando ele ainda era um bebê: "Ele teve pneumonia dupla, aí foi internado. Ele quase morreu. O médico falou pra mim que ele não ia passar daquele dia. E aí... Aconteceu um milagre que ele viveu de novo".

Após a reportagem ser exibida, um dos melhores amigos de Gugu resolveu fazer um desabafo nas redes sociais: "Acabei de ver no 'Fantástico' uma família de sanguessugas, aproveitando de uma mulher insana para junto com um advogado aproveitador de situação, o famoso urubu, querendo levar vantagens com uma sequência de mentiras. Vão todos para os quintos dos infernos. O indivíduo infiel é tão perigoso como o mentiroso. Ambos são fracos, ingratos e constroem castelos sem fundações. Respeite a dor de uma mãe que sofre pela perda de um filho... Família chupa cabra. Da mãe aos filhos, sobrinho e noras todos são ingratos", escreveu Walther Wanderley, o Goiabinha.

Gugu morreu dia 21 de novembro, depois de sofrer um acidente e bater a cabeça, na casa dele, em Orlando, na Flórida. A morte do apresentador causou uma comoção nacional.

O patrimônio do apresentador pode chegar a R$ 1 bilhão. Gugu deixou um testamento, que foi lido pouco depois do enterro. De acordo com o documento, Gugu deixou 75% do patrimônio para os três filhos - João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16 - e, os outros 25%, ele distribuiu entre os cinco sobrinhos. Rose Mirian di Matteo, que não aparece no testamento, agora reivindica ser incluída como viúva do apresentador.