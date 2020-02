Vídeo: veja o senador Romário dançando quadradinho

No último sábado (1), Romário fez uma festança para comemorar seus 54 anos na casa onde mora, na zona oeste do Rio. O rega-bofe para 500 pessoas começou às 22h e só terminou ao meio-dia de ontem (2). O senador, que normalmente não bebe, fugiu à regra e foi filmado dançando o quadradinho (veja o vídeo abaixo). Entre as atrações musicais, teve show de George Israel e do grupo Cacife Clandestino, além de DJ.

No convite do 'Niver do Baixola' havia uma observação: os convidados não poderiam entrar de bermuda, boné ou chinelo. O que não impediu que seus convidados entrassem na piscina de roupa mesmo. Até Edmundo, seu desafeto (ou seria ex-desafeto?) estava lá curtindo.

No fim da festa, até Romário foi jogado na piscina. Pensa que ele ficou chateado? Que nada! Continuou dançando (de calça e sapatênis) na água!