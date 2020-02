Boninho entra na casa de vidro e orienta participantes quanto à informações privilegiadas

O empenho do público do 'BBB20' em ir até a casa de vidro para ver os candidatos à uma vaga no reality e passar para eles algumas informações privilegiadas sobre o que está rolando no confinamento, fez com que Boninho fosse até o local para dar uma orientação aos participantes.

"O que vocês estão vendo aqui é legal, mas usem com sabedoria. É ser malandro, saber o que está acontecendo. Vocês sabem um pouco. Se chegar lá falando 'ah me contaram isso e aquilo', cuidado porque tem essa tendência (de querer falar tudo). Sejam malandros com isso aí", disse o Big Boss ao sugerir que eles usem as informações que tem como um trunfo na casa.

Ivy, Caon, Renata e Daniel estão confinados na casa de vidro aguardando o público escolher dois deles (um dos homens e uma das mulheres) para entrar na casa mais vigiada no Brasil. Enquanto o resultado da votação está rolando, o público do programa tem ido até o shopping onde está a casa de vidro para dar dicas aos futuros brothers sobre o que anda rolando no confinamento e como os telespectadores têm enxergado cada participante, seja de forma positiva, como é o caso de Marcela, ou de maneira negativa, como o ginasta Petrix.