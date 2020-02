Vídeo! Apresentador de TV atropela cadela em condomínio na Paraíba

Emerson Machado, mais conhecido como Mofi Paraíba, é um famoso apresentador da TV Correio, afiliada da Record TV, na Paraíba. Ele se envolveu em uma grande polêmica neste domingo (2), após atropelar uma cachorrinha da raça Maltês em um condomínio local. Maria Clara, a dona da cadelinha Penélope que foi atropelada pelo apresentador, fez um desabafo sobre o caso e contou que Mofi sugeriu pagar por outro cachorrinho.

"Mofi Paraíba atropelou minha cadela levando a mesma a óbito. Quando fomos a portaria para pedir as filmagens, o nome do Emerson Machado já era famoso por ser irresponsável e displicente. chegando na casa onde ele estava, o mesmo alegou não ter visto nenhum cachorro e perguntou qual era o preço dela para nos dar outra", disse.

Maria Clara também ressaltou que a caminhonete Hilux branca usada por Mofi estava acima da velocidade permitida pelo condomínio. "O condomínio tem um limite de velocidade a ser seguido (30km/h) por conta de ter muitas crianças e animais como residentes, no vídeo podemos ver claramente que seu carro estava muito além da velocidade permitida", afirmou a jovem.

A proprietária do animal encerrou o desabafo detonando Mofi afirmando que o apresentador disse não ter visto a cadelinha. "Agora você, Mofi Paraíba, que tanto gosta de falar da vida dos outros, conte para os seus seguidores que você é um IMPRUDENTE SEM ALMA E SEM CORAÇÃO. Você simplesmente passou por cima de um animal e nem sequer voltou para ajudar. Você é o ser humano mais nojento e desprezível que eu conheço, quando for postar sobre a vida de alguém lembra que tu é muito pior que eles", declarou Maria Clara em tom de revolta. Pelo menos se ponha no seu lugar e assuma sua culpa, não venha me falar que não viu, porque qualquer ser humano em sã consciência teria visto."





Procurada, a TV Correio não retornou o contato até o fechamento desta nota.

Confira o desabafo de Maria Clara na íntegra e assista ao vídeo registrado pelas câmeras de segurança: