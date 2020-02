Adriana Birolli curte férias com o namorado no Rio

Após interpretar Cívia e Aisha, em 'Jezabel', na Record, a atriz Adriana Birolli aproveitou para curtir as férias com seus pais e seu namorado, o diretor Ivan Zettel, no CocoMambo Praia.



O quiosque, que virou point dos famosos, apresenta atrações que já ficaram clássicas nas outras casas da rede CocoMambo, como garçons performáticos, ballet, drinks exclusivo e cardápio internacional.



Adriana estreou na Record em 2017, interpretando a Princesa Lizabeta em 'Belaventura', de Gustavo Reiz. A trama foi, inclusive, o último trabalho de seu namorado, Ivan Zettel na mesma emissora. O diretor prestou serviços por pouco mais de 14 anos e, agora não integra mais o time de contratados da rede.