Viúva de Marielle Franco está noiva de cantora

A fila andou para a arquiteta Mônica Tereza Benício, viúva de Marielle Franco. Ela está noiva da cantora Marina Íris e não faz questão de esconder que está amando novamente. "Dengo, obrigada por ser amor. Obrigada por ser paciência. Tem sido lindo caminhar ao seu lado e dividir esse novo tempo. Obrigada por me transformar de novo em mar. Te amo", escreveu Mônica em sua rede social. O novo casal passou o final de semana em Salvador, onde foi comemorar o aniversário da ex de Marielle no domingo, dia 2.

Mônica, de 34 anos, era companheira da vereadora carioca Marielle Franco, quando ela foi assassinada em março de 2018, um crime até hoje não esclarecido. Entre idas e vindas, as duas se relacionaram durante 14 anos.