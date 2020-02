Festa de Neymar teve esquema para evitar vazamento de informação

Muita gente se pergunta o que rolou na 'festa branca' do Neymar, no Palais de Tokyo, em Paris, no último domingo. O espaço é um grande centro de arte contemporânea da capital francesa e novo point predileto para badalação da elite parisiense. Neste ano, Neymar não produziu a festa toda por conta própria. Ele não pagou por um buffê, decoração e DJ de sua preferência, por exemplo. Em vez disso alugou o espaço com tudo incluso, exceto as atrações musicais, leia-se Maiara e Maraísa, Rodriguinho e demais artistas que foram pra lá a convite dele. A lista de convidados foi bem criteriosa, tanto que metade dos famosos que estavam na festa do ano passado não bateram ponto por lá desta vez.



A curiosidade do público para saber tudo que rolou tem motivo: Neymar blindou a festa toda com seguranças espalhados entre os convidados para garantir que ninguém filmasse nada que não pudesse ser registrado e que informações não vazassem. Para se ter uma ideia, o jogador convidou alguns influenciadores com tudo pago, entre eles, Matheus Mazzafera, Munik Nunes e GKAY. Mas a coluna não entendeu bem a presença deles lá, já que são influenciadores e não puderam compartilhar absolutamente nada com seus seguidores porque foram proibidos de usar seus celulares, assim como outros convidados. Os três, inclusive, ficaram chateados com a restrição, principalmente a GKAY, que fez um bate-volta pra Paris só para não ficar de fora do aniversário do craque. Fotos só eram possíveis do lado de fora da festa ou através da equipe de fotos que revelava a imagens na hora.



O CONTATINHO

Quem também esteve por lá com tudo pago foram as amigas bonitonas, entre elas, Luana Andrade, a atual affair do Neymar. Os dois trocaram beijos no Réveillon do jogador em Barra Grande, na Bahia, e o flerte continuou. No aniversário da moça, em meado de janeiro, ela foi pra Paris com uma amiga e passou uns dias com Neymar. Agora, retornou para a festa e causou com seu vestido de fenda generosa que dispensou a calcinha.



FIGURINO

Ao som de Maiara e Maraísa e do pagodeiro Rodriguinho, Neymar curtiu muito ao lado da família, dos amigos parças, dos colegas do Paris Saint-Germain e de alguns amigos famosos como Mumuzinho, Nego do Borel, o ex-jogador Kaká e o surfista Gabriel Medina. Carol Dantas, mãe do Davi Lucca, filho do atleta, marcou presença com seu atual marido Vinicius Martinez e seu bebê Valentim, de apenas 1 mês. Todos estavam vestidos de branco. Essa era a principal exigência do convite. Os convidados puxaram um 'com quem será' na hora do parabéns, mas foram cortados pelo próprio Neymar. "Bando de traíra", disse o craque que abafou a canção.

