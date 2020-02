Núbia Oliiver posa sensual para campanha de moda praia

Núbia Oliiver já começou o ano a todo vapor! A modelo é estrela de uma campanha de moda praia e foi clicada pelas lentes do fotógrafo Marco Máximo. "Conheço o Marco ha 25 anos e temos uma intimidade incrível na hora de fotografar. Ele conhece meus melhores ângulos, meu humor e isso reflete no resultado da foto. A campanha moda praia ficou incrível", disse Núbia.

Ela falou também sobre a boa forma que exibe nas fotos. "Claro que conto com a ajuda dos meus treinadores que meu orientam nos treinos de musculação, além dos tratamentos estéticos. Tenho uma equipe magnífica, mas com o tempo eu aprendi a conviver com as imperfeições que todos nós temos. E não falo só da parte física. Também temos algumas coisas que incomodam a nossa alma, mas quando aprendemos a lidar com elas, aceitar, a beleza flui e isso acontece de dentro pra fora. Admito que sou vaidosa, mas sem exageros nem neurose. Identifico a minha vaidade como sendo extremamente saudável", afirma a modelo.