Brothers deixarão a casa de vidro à meia-noite

A Globo decidiu dar uma esticadinha no horário da saída dos brothers da casa de vidro e marcou para meia-noite a despedida dos participantes do confinamento do espaço montado dentro do shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Como a noite é de paredão quádruplo da atração, não há previsão da chegada dos dois novos participantes - uma mulher e um homem- ainda durante o reality, ao vivo. E faltando poucas horas para o anúncio dos vencedores, o irmão gêmeo do Daniel, o também modelo Tadeu apareceu no local e agitou a torcida.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo não confirma a informação.