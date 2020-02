Cláudia Rodrigues está internada e sem previsão de alta

Cláudia Rodrigues permanece internada na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 28. A atriz de 48 anos deu entrada na unidade após sofrer uma queda em casa. O acidente ocasionou um hematoma subgaleal (um acumulado de sangue) na parte direita da cabeça, um hematoma no braço direito e ainda um machucado sem grandes proporções na perna esquerda, que está cicatrizando.

Cláudia está entubada e apresenta febre constante. A atriz faz movimentos involuntários com a cabeça e ainda não abre os olhos. Os médicos dizem que ela está em 6 na escala de Glasgow, que mede o nível de consciência do paciente e vai até 15. Quanto menor a pontuação, mais grave é a lesão.



A partir de hoje, a equipe médica vai começar a diminuir o sedativo para avaliar a função neurológica de Claudia. Por enquanto, não há previsão de alta. A coluna entrou em contato com a empresária Adriane Bonato, que cuida de Claudinha, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.



A atriz vem travando uma batalha árdua contra a esclerose múltipla, doença com a qual foi diagnosticada 2000. Desde então, Cláudia vem se submetendo a tratamentos paliativos, já que não há uma cura. A esclerose múltipla é autoimune e afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões.

