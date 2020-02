Luciana Gimenez fez a temperatura subir na tarde de ontem ao publicar uma foto ousada em seu Instagram. A apresentadora, de 50 anos, surgiu com um maiô cavadíssimo verde limão e mostrou que está com tudo em cima! Ela, que ainda mora com o vice-presidente da RedeTV! em um luxuoso triplex no Jardins, área nobre de São Paulo, está de mudança para um novo apartamento.

Veja as fotos da galeria: