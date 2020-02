Andressa Ferreira posta foto de rostinho do filho Bento

Andressa Ferreira usou seu Instagram, na noite de hoje, para postar uma foto com o filho, Bento. Na imagem, o bebê aparece de olhos abertos e todo comportado ao lado da mamãe orgulhosa: "Será que o Bento vai ser fotogênico? Uma luta até ele ficar paradinho pra fazer essa foto... hahahah", escreveu a influencer na legenda.

Bento vai completar seu primeiro mês de vida no próximo sábado, dia 8, e é o primeiro filho de Andressa com Thammy Miranda. Recentemente, o filho da cantora Gretchen fez um ensaio com a criança e se derreteu para o menino: "Amor infinito".