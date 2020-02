Daniel e Ivy entram no 'Big Brother'

Conforme a coluna antecipou ontem, Daniel e Ivy entraram de madrugada no 'Big Brother Brasil 20'. E Daniel parece que levou a sério o conselho dado por Boninho sobre as informações privilegiadas que ele tinha aqui de fora: "usem com sabedoria", disse o Big Boss quando eles ainda estavam confinados a casa de vidro. Pois bem. Daniel já chegou contando toda a treta: disse que os brothers devem confiar em Marcela, deixando Hadson visivelmente tenso.

Ivy também não ficou quieta: num papo reto com as sisters, ela falou que Petrix está sendo investigado por assédio e já avisou que o próximo a sair tem q ser o Hadson. Ela ainda contou que o público está triste com a Bianca porque ela defendeu os meninos e alertou que Boca Rosa está perdendo seguidores. Elas combinaram de não falarem nada para os meninos, exceto sobre a investigação de Petrix.