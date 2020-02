Uma gravação do 'Caldeirão do Huck', que aconteceria nesta quarta-feira (5), foi cancelada. Uma caravana estava a caminho do Projac, quando o motorista avisou que iria retornar com as pessoas porque Luciano Huck não ia fazer o programa. A coluna procurou a assessoria do apresentador, que explicou que ele está muito gripado.

A coluna procurou a TV Globo para saber se há alguma previsão de retorno de Luciano Huck ao trabalho, mas não obteve resposta até o fechamento desta nota.