Chega ao fim o namoro de João Kleber e Mara Ferraz

Chegou ao fim o namoro de João Kleber, de 62 anos, com a jornalista Mara Ferraz, de 48 anos. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano e, segundo amigos do agora ex-casal, o relacionamento terminou quando o apresentador voltou de sua viagem à Itália. Já não há mais fotos dos dois juntos no Instagram de João nem do de Mara. Os dois, aliás, nem se seguem mais. A coluna procurou a assessoria da RedeTV!, onde João é contratado, mas o órgão não fala sobre a vida pessoal dos funcionários da casa.

Quem já parece que está de olho em João é a ex do apresentador, Fernanda Alves: "Nossa história começou há 14 anos. Fomos e voltamos várias vezes e ela ainda não acabou! Sei que é um encontro de almas, já me disseram isso, já que frequento casas espíritas. Todas as mulheres que se aproximam dele aparentemente querem tirar proveito em algo, seja mídia, dinheiro, mas há exceções... Eu nunca expus nossa relação na mídia enquanto fomos felizes, apenas na hora da raiva", disse Fernanda à coluna.