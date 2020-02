Saiba tudo que vai rolar na estreia do 'Troca de Esposas' da Record TV

No episódio de estreia da nova temporada do 'Troca de Esposas', que vai ao ar nesta quarta-feira (5), o público vai se divertir com a experiência de Flaviane, esposa do radialista e humorista Flávio Fuzil. Ele não costuma fazer nada dentro de casa, enquanto sua mulher, além de trabalhar fora como assistente de vendas, acumula sozinha todas as tarefas do lar. Ela, que não se considera vaidosa e nem é adepta da malhação, tem como principais atividades cotidianas trabalhar e cuidar da família.



Flaviane vai trocar de casa com a carioca Renata, que é nutricionista de celebridades e atletas cariocas. A cantora Jojo Todynho é uma de suas clientes e, inclusive, participa do reality show. Muito regrada, Renata é vaidosa e adepta de exercícios físicos e meditação. No dia a dia, costuma controlar tudo em casa, inclusive o cardápio das refeições, que devem ser sempre saudáveis e equilibradas. Ela é casada com o endocrinologista João Marcelo, que a acompanha na rotina fitness.



São Paulo e Rio de Janeiro são os cenários para essa troca emocionante, que fala muito sobre a posição atual da mulher brasileira, que trabalha fora e dentro de casa, com pouco reconhecimento e muita cobrança. No final do episódio, a apresentadora Ticiane Pinheiro comanda um debate entre as duas famílias participantes. Todos conversam sobre a experiência e revelam quais as dificuldades que enfrentaram nesse período e o que pode ser mudado.