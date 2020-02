Cristiane Machado será musa de bloco no Rio

Cristiane Machado, que em 2018 foi agredida pelo diplomata Sérgio Schiller Thompson-Flores quando ainda eram casados, vai ser a musa do bloco 'Mulheres Brilhantes', que sairá pelo bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio, com o enredo 'Basta de Violência!'. "Achei incrível e abracei a ideia de um bloco de Carnaval, uma festa tão grandiosa, que é paixão nacional, tratar um tema muito importante como esse, sobre violência doméstica, que vem crescendo vertiginosamente. Me sinto honrada e feliz nessa missão de ser madrinha e propagar a importância da conscientização da luta da violência contra a mulher. Vivi isso e estou aqui para contar a minha história e encorajar outras mulheres. Podemos virar o jogo e transformar esse enredo triste em uma história de superação com final feliz", comenta Cristiane Machado.