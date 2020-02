Márcio Garcia já tem destino certo na TV Globo

Muito se ventilou sobre Márcio Garcia substituir Luciano Huck no 'Caldeirão' caso o titular do programa venha a se candidatar à presidência da república. Mas a verdade é que o destino de Márcio Garcia na Globo já está traçado. Pelo menos para este ano. A próxima temporada de 'Tamanho Família' estreia no dia 3 de maio.