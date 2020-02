E não é que a 'Festa do Líder', que aconteceu na noite de quarta-feira (5) rendeu? Gabi chamou Guilherme para a cozinha VIP e resolveu se declarar: "Tô com vergonha. No meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você em tão pouco tempo".

Guilherme primeiro parece não saber o que fazer com a informação. Eles se abraçam, Guilherme elogia a beleza da sister e fica dando beijinhos na cabeça dela. Depois, os dois finalmente se beijam.