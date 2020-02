Fernanda Machado revela nome de seu segundo filho

Fernanda Machado está grávida de seu segundo filho. E ela contou o nome escolhido para o bebê: Leo.

"Hoje baby Leo chutou para o papai pela primeira vez", disse ela, que é casada com Robert Riskin.



Fernanda, que sofreu um aborto em abril, contou no Intagram que descobriu que está com placenta prévia, uma complicação da gravidez causada pelo posicionamento da placenta, que se implanta na parte inferior do útero, cobrindo parcial ou totalmente o colo do útero.