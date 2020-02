Gizelly diz que ama Marcela

O amor está no ar no 'Big Brother Brasil 20'. Além de Gabi Martins, que se declarou para Guilherme nesta madrugada, outra sister está apaixonada. Gizelly confidenciou no quarto Céu que ama Marcela. "Você imaginou que, às vezes, eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela', mas vai achar que sou louca. Mas já amo ela faz um tempo, acho que estou apaixonada", disse ela em conversa com Manu Gavassi e Rafa Kalliman.