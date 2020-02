Jerry Smith lança 'Reladinha'

O sonho de todos que entram no concorrido mercado musical é sair do anonimato e ter suas músicas reconhecidas pelo grande público. Essa é a história de mais um entre tantos Rodrigos desse país, que foi retratada no novo projeto audiovisual de Jerry Smith, gravado na capital paulista sob o comando da Sync Design.

Na narrativa do clipe vemos a luta para se chegar ao sucesso e a mensagem de que focar nos seus objetivos não é tempo perdido e sim, investimento para alcançar seus sonhos: "O processo de criação foi bem diferente do que estou acostumado a fazer. O normal é o artista fazer seu papel mesmo, de artista seguro, confiante e desenvolto, nesse filme fizemos o caminho inverso, uma desconstrução do popstar até o sujeito comum", conta o diretor do projeto Rafael Marques.

Após várias tentativas em ser reconhecido, no ônibus indo para o trabalho, o cantor recebe várias mensagens de seus amigos dizendo que seu clipe estava viralizando. Sem entender bem o que estava acontecendo, ele é surpreendido ao ver nas redes sociais algumas celebridades como Paulo Gustavo, Léo Santana, Marrone da dupla Bruno e Marrone, Monique Alfradique e Lucas Veloso (atores do programa A Vila do Multishow) e Maxuelsinho (A Vila do Carlinhos Maia), Léo Marques Influencer Digital, dançando e cantando sua música.

Com o vídeo bombando na web, as pessoas começaram a se interessar mais pelo artista que seus ídolos estavam postando e, foi então que outros hits começaram a ganhar visualizações no YouTube, tais como: 'Bumbum Granada' (498 M), 'Troféu do Ano' (311M), 'Pode se Soltar' (229M), 'Kikadina' (87 M) e isso fez o anônimo Rodrigo estourar nas plataformas digitais e se tornar o famoso Jerry Smith.

“Quis trazer um pouco do que vivi nesta minha trajetória, as dificuldades que passei para chegar onde estou. No começo não foi fácil, acordava todo dia para ir trabalhar na barbearia do meu tio e sonhava com o dia das minhas músicas serem reconhecidas. Quando você acredita, foca e luta pelos seus objetivos, sua hora chega! Esta mensagem que quero passar, se você sonha com algo, corra atrás, porque, como eu, você vai conseguir!”, comenta Jerry Smith.

A composição é do próprio cantor com sua gerente de carreira Marcia Regiane Ribeiro (Marcinha), Ruan Claudio Rebello Guimarães, Sérgio Ricardo Oliveira dos Santos e Pablo Luiz Bispo, compositor de grandes intérpretes, como por exemplo, Glória Groove, Anitta e Iza.



“Estávamos sentados em um restaurante conversando sobre a próxima música do Jerry e foi quando surgiu a ideia de fazer uma canção com a história dele, mostrar as dificuldades que ele passou e passar a mensagem de que quando se tem fé e acredita, sua hora chega”, declara Marcia Ribeiro

No maior pique, Jerry Smith fechou o ano passado com 15 milhões de ouvintes somente no Spotify e mais de 467 milhões de views em seu canal no YouTube.



Assista ao novo clipe do cantor: