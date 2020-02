Thalita Rebouças, Regiane Alves, e mais famosos serão musos de festa que prega diversidade, amor e a arte

O 'Baile Alto Rio', festa que fala de poesia, diversidade e carnaval, que acontece no próximo sábado, no Rio, é uma das mais tradicionais e ao mesmo tempo plurais da Cidade Maravilhosa. O evento apresenta suas musas e musos para a edição 2020 que acontece no Hotel Nacional, debruçado sobre o mar de São Conrado, na Zona Sul carioca.

Com o tema 'Oitava Maravilha, Rio e seus encantos...' o baile escalou a atriz Regiane Alves, que recentemente deu um show no 'Dança dos Famosos', a jornalista e atriz Carol Marra, militante nata no assunto diversidade, Bárbara Reis, que está no ar pela Globo mostrando as nuanças da personagem Shirley em 'Éramos Seis', e Thalita Rebouças, a escritora e repórter do The Voice Kids para serem musas da festa. Completam o time o ator Marcos Pasquim e o comediante Luis Lobianco. O que ambas as musas e musos têm em comum? Todos levantam a bandeira do amor, da diferença e da arte. Segundo Gis de Oliveira e Vinicius Belo, promotores que estão à frente do festejo, a festa reúne gente feliz, de todas as tribos, crenças e opiniões. “É um baile democrático onde a lei é apenas a diversão” afirma os relações públicas.



Parte do valor do seu convite (R$150) será destinado para a Sociedade Viva Cazuza, instituição que tem como papel dar assistência à crianças e adolescentes carentes portadoras do vírus da AIDS, e que também funciona como agente de licenciamento exclusivo para os direitos relacionados à marca, nome, imagem e dados biográficos do Cazuza.