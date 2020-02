Antes de entrar na casa do 'BBB20', Daniel Lenhardt fez um ensaio fotográfico

Dias antes de entrar na Casa de Vidro que garantiu vaga nesta edição do 'Big Brother Brasil 20', o modelo gaúcho Daniel Lenhardt, apelidado de 'Golden' por Bruna Marquezine, estrelou a nova campanha de inverno Von Der Volke em um galpão em Blumenau, em Santa Catarina. Para o desenvolvimento da coleção, a marca masculina inspirou-se no movimento artístico Stijle resgatou referências dos anos 80.



Nas fotos, Daniel representa um artista plástico buscando novas formas de expressão para criar sua obra, já que não encontra espaço suficiente nas telas e papéis. Para a temporada, a marca traz peças de alfaiataria desconstruídas, o militarismo e uma mistura de texturas como as principais apostas da coleção. Na cartela de cores, aparecem tons neutros em contraste com outros mais quentes e fortes, enquanto nos shapes, recortes geométricos, peças assimétricas, camisas oversized e cavas deslocadas prometem ser o hit da temporada.