Triz Pariz, a Lili de 'Éramos Seis' é a capa da revista 'Páginas da Gávea', que chega domingo às bancas. A atriz contou que gosta de Carnaval, mas não é adepta a ambientes com muitas pessoas, tipo lotação esgotada: "As experiências que tive em São Paulo não foram boas! Teve arrastão, então eu prefiro não me meter em multidões. Talvez esse ano eu vá na Sapucaí para ver o como é. Quero ver as escolas de samba na Sapucaí", explica.

