Rafinha Bastos brinca com convite do programa 'Passa e Repassa': 'Tenho 43 anos'

Por essa a equipe de produção do programa 'Domingo Legal', no SBT, não esperava. O apresentador Rafinha Bastos foi convidado por um produtor para fazer parte do quadro 'Passa ou Repassa', ao lado dos seus colegas Cauê Moura e PC Siqueira do 'Ilha dos Barbados', mas declinou a participação. Como resposta a mensagem feito pelo aplicativo WhatsApp, Rafinha alegou que se considerava velho para atração: "Boa tarde, Rafinha! Me chamo Vitor, trabalho no SBT, na produção do quadro 'Passa e Repassa' do 'Domingo Legal'. Gostaríamos de fazer um convite para você e seus colegas do canal 'Ilha dos Barbados' para vir participar", dizia a recado e o jornalista respondeu : "Brother...eu tenho 43 anos.Abraço'.

Rafinha Bastos está fora da TV há quatro anos e o seu último trabalho foi no canal Multishow, comandando o programa 'Tá Rindo do Quê?'.