Fátima Bernardes e Alex Escobar visitam o barracão da Mocidade

Na última quarta-feira, Fátima Bernardes e Alex Escobar visitaram o barracão da Mocidade Independente de Padre Miguel para conversar sobre o enredo da escola: 'Elza Deusa Soares'. O carnavalesco Jack Vasconcelos, o pesquisador do enredo André Luis Junior e toda a equipe explicaram para os apresentadores os detalhes do desfile. A Mocidade será a quinta escola a desfilar na segunda feira de Carnaval, dia 24 de fevereiro.

Os dois apresentadores da Globo começaram a visitar os barracões das escolas de samba do Grupo Especial do Rio, na Cidade do Samba, nesta semana. Este é o quarto ano consecutivo da dupla no comando do evento na Marquês de Sapucaí.