Rainha de bateria da Estácio de Sá vai abrir o Desfile do Grupo Especial

Jaque Maia vai ter o privilégio de ser a rainha de bateria a abrir o Desfile do Grupo Especial do Carnaval no Rio na Sapucaí, em 2020. Mãe de Gabriel e Bento, ela que começou no samba como aderecista de um barracão em 2008, reina à frente dos ritmistas da Estácio de Sá pela primeira vez depois de dois anos como musa da agremiação, que está de volta à elite da folia carioca."Não nasci no Estácio, mas foi ali que me reencontrei com o samba e, independente de ser rainha ou não, o meu amor pelo Carnaval e por este pavilhão são eternos. Quando eu pisar na Avenida, estarei levando comigo os sonhos de cada pessoa da comunidade na luta por manter a nossa escola no Especial. Sou grata, muito grata por tudo o que está acontecendo", assume a majestade.