Milena Bemfica, ex do goleiro Jean, garante: 'ele ainda é louco por mim'

A vida aos poucos está voltando ao normal, mas Milena Bemfica ainda sofre as consequências da separação traumática que passou no final do ano passado. Na ocasião, ela foi agredida pelo então marido, o goleiro Jean, durante uma viagem em família à Disney. Pela primeira vez, ela revela o motivo do fim do casamento e da violência: traição.

"Eu e ele tínhamos seis anos juntos e o Jean nunca me agrediu. Mas tudo mudou quando ele conheceu a Shay Victorio na internet. Essa é a mesma que agora se apresenta como namorada dele. Ela transformou a minha vida em um inferno", afirma Milena.



Ela também conta ter passado dois meses recebendo mensagens e fotos anônimas do romance de Jean com a influencer. Até que pouco antes da viagem para a Disney, ele pediu um tempo. "Como estávamos com tudo pago, resolvemos viajar assim mesmo. Lá, foi tudo bem, transamos três vezes e uma noite quando fui pegar o tablet para mexer na internet, ele brigou comigo. No auge da discussão, eu disse que ia mandar uma mensagem para tal namorada, disse o nome dela e tudo e aí ele me agrediu", conta.



Milena não quis levar adiante o caso de agressão na Justiça por causa das duas filhas que tem com o jogador, hoje emprestado pelo São Paulo para o Atlético Goianiense, mas já pediu pensão alimentícia e o aluguel de um apartamento em Salvador, sua cidade natal.



"Estou provisoriamente morando com a minha mãe, mas eu quero um canto, quero seguir a minha vida. Espero que ele siga a dele e só peço que essa menina me deixe em paz, porque eu continuo recebendo mensagens anônimas e as minhas redes sociais foram até hackeadas. Sabe de uma coisa? O Jean ainda é louco por mim e essa namorada sabe. É por isso que continua me perseguindo", diz Milena.



