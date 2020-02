Gabi e Guilherme vencem a prova do líder do 'BBB'

Na noite de quinta-feira (6), os brothers do 'Big Brother Brasil 20' foram separados em duplas para a prova do líder. Guilherme, que ainda está na liderança, podia indicar quatro pessoas para ficar de fora da competição. Ele escolheu Lucas, Felipe, Daniel e Hadson. A prova foi feita em dupla. Guilherme e Gabi Martins levaram a melhor.



O líder vai ter dez VIPs e a liderança não vai ser compartilhada. Na dupla vencedora, um será o líder e vai estar imune, vai usar o quarto do líder e vai dividir a casa entre VIP e Xepa.



O outro participante vai ganhar um prêmio: R$ 10 mil em dinheiro mais R$ 10 mil em compras no aplicativo das Americanas.