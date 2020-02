Fim do mistério. Saiba para onde Luan Santana viajou de férias com Jade Magalhães

Luan Santana deixou seus seguidores preocupados ao publicar uma foto com máscara de proteção para dizer que estava indo viajar, mas sem revelar o destino. Os fãs, é claro, ficaram apreensivos e disseram para o cantor se cuidar. Mas calma, Luan não está indo para nenhum país do continente asiático, onde há milhares de casos do novo Corona Vírus, principalmente na China.

O sertanejo e sua noiva Jade Magalhães foram curtir férias na Europa, especificamente na Espanha. Lá, eles irão passear por Madri, onde estão neste momento, e depois passarão por Valência e Barcelona. A máscara é para proteção durante o tráfego pelos aeroportos, onde circulam pessoas de todos os lugares do mundo.

O retorno do casal está previsto para o fim do mês, especificamente no dia 21, já que Luan tem agenda de show a cumprir a partir da madrugada do dia 22, em Goianésia, Goiânia. No dia 23 tem show do artista em São Paulo. Já no dia 24 há duas apresentações marcadas em Salvador e no dia 25 tem um show em Acaraú, no Ceará.