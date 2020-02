Valesca Popozuda surpreende alunas de academia da Zona Norte do Rio

Valesca Popozuda já começou ano de 2020 a todo vapor e já divulgando seu novo trabalho, a faixa, ´Furduncinho´. Sabendo do sucesso da música nas academias, ela resolveu surpreender. Durante a aula de 'Ladies Camp', na Team Nogueira Cachambi, Zona Norte do Rio, quando começou a tocar a música, que já faz parte da playlist da professora Bruna Pequim, a cantora chegou de surpresa e passou a fazer a atividade também, para delírio das alunas.



No final da aula, a cantora parabenizou as alunas pela coreografia e aproveitou para visitar as instalações da academia, ao lado da empresária Karen Ferro. A modalidade 'Ladies Camp' é destinada ao público feminino e exclusiva da rede Team Nogueira.