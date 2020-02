'Tapo o meu umbigo para não receber energia ruim', assume Hugo Gloss

Pela quarta vez consecutiva, Hugo Gloss vai cobrir o tapete vermelho da badaladíssima premiação do Oscar, que acontece hoje, em Los Angeles. O jornalista assume que o clima dos bastidores é tenso, com muita gritaria e vuco-vuco. Ex-funcionário da Globo, Bruno de Souza se considera bom em entrevistar, é amigo dos famosos e afirma que detesta bajulação. Diz que sente energia pesada, mas sempre se protege. Dono de um site de entretenimento, Hugo também conta que já foi convidado para participar do 'BBB10', só que não topou. "Fiquei meio chocado convite e pensei nas provas de resistência, que seria o primeiro a sair, e eu seria uma decepção sim e eu não iria conseguir jogar esse jogo. Não julgo quem aceitou e acho que estratégia é estratégia e têm pessoas que precisam mesmo de projeção para ampliar um negócio, ampliar a fama e no meu caso não seria bom.

Mais uma vez você é chamado para cobrir o tapete vermelho do Oscar e mata uma curiosidade. O que tem lá que não tem nas outras premiações?

A quarta vez. Foram três edições pela TNT e agora a minha primeira vez pela GNT. Acho que é a premiação mais tensa porque têm pessoas do mundo inteiro e até porque consideram a mais importante do cinema mundial. É uma premiação que tem muita gritaria e muito vuco-vuco e todo mundo querendo entrevistas, querendo fotos, querendo um conteúdo e aí é aquela confusão



Conta um pouco da sua experiência passada?

A minha primeira vez no tapete vermelho do Oscar foi em 2016 pelo TNT e foi muito inusitado porque eles queriam que eu fizesse do estúdio e eu estava lá, em Los Angeles, e aí eles disseram que iam tentar um lugar para mim entrar ao vivo. Conseguiram e eu fiz sem nunca ter feito aquilo antes. Encarei como se estivesse na internet e deu tudo certo.

Quem você viu e ficou passado, ficou nervoso?

Quando a Meryl Streep chega sempre a um evento é aquela tensão. Todo mundo fica nervoso e fica naquela expectativa do que ela possa falar. No ano passado, foi a Lady Gaga. Sempre que ela apareceu nas premiações anteriores, era um evento por conta do figurino, se ela vai dar ou não entrevista e ainda tinha aquela coisa com Bradley Cooper, o filme “Nasce uma Estrela”. Eu fico nervoso também quando vejo os meus grandes ídolos do cinema como Al Pacino, Robert de Niro, Jennifer Lawrence e a Jennifer Aniston, que estou muito na expectativa que ela apareça. Tem a Beyoncê, já que ela foi no Globo de Ouro e eu espero que sim.



Hugo, as pessoas conhecem você já blogueiro famoso, mas me conta um pouco sobre a sua vida e como chegou ao meio de entretenimento?

Eu cheguei meio que na raça porque eu sou de Brasília e tenho uma formação em Letras e Jornalismo e lá o entretenimento não é muito praticado. O jornalismo é mais voltado para política, para o serviço público e alguns trabalham com a música. Eu sempre gostei mais dessa área do entretenimento, maratona Oscar e então eu tive que transpassar essa barreira do entretenimento brasileiro, que fica mais no eixo Rio e São Paulo para depois projeção internacional para que as pessoas me convidassem para fazer coisas fora do Brasil. Aprendi muito com o Luciano Huck, que me convidou através da internet para conhecer os estúdios e aí eu falei que gostaria de trabalhar no “Caldeirão” e consegui. O Huck confiou em mim as pautas internacionais e aprendi muito com ele. Foi uma grande escola.

A gente sabe que em nenhum lugar é tudo maravilhoso. Você já passou por alguma situação chata?

Várias situações chatas. Uma vez fui entrevistar um ator e a gente fez uma pergunta e ele me questionou se eu tinha assistido o filme. Respondi que não tinha assistido e falei que o filme não estava ainda disponível no Brasil, principalmente com relação aos filmes do Oscar e por isso tinha que fazer as perguntas mais rasas. Têm pessoas que se incomodam com isso, mas a gente segue o baile e vai fazer a próxima entrevista sorrindo e não dá para se abalar não.



Você é amigo de muitos famosos, mas quem é seu amigo de fé irmão camarada?

Na verdade, o meu amigo nesse sentido de amigo de fé irmão camarada é a minha mãe. Os meus irmãos também. Se eu tiver que escolher entre os famosos, eu diria o Luciano Huck, o Bruno Gagliasso e a Giovanna Ewbank, a Fernanda Paes Leme, a Giovanna Lancellotti, a Ivete Sangalo, a Preta Gil e Anitta. Tenho muitos amigos no meio artístico, mas no final das contas os meus amigos mesmos são a minha família, meus amigos de infância e minha equipe. São amigos antes do Hugo Gloss, são amigos do Bruno.



Já teve alguém que deixou de falar com você por conta de uma matéria? Pode contar um pouco...

Recentemente teve um apresentador que ficou bem sentindo com umas notas que nós demos no site. Faz parte do jogo. No Brasil, as pessoas levam muito para o lado pessoal e não conseguem separar as críticas do lado pessoal. No caso desse apresentador, por exemplo, não foi nem uma crítica, foi um fato e vida que segue. Estamos fazendo o nosso trabalho, cada um segue o seu e cada um que lute.





Todo mundo sabe que quando se lida com vaidade, fama e sucesso, a energia algumas vezes é ruim. Você sente isso? O que faz para se proteger?

Sinto e muito. Existem lugares que a energia é muito pesada, um ambiente muito competitivo e o que eu faço para me proteger é tentar não entrar nesta neura. Eu confio muito no meu trabalho e não fico muito preocupado com o que os outros estão fazendo para não me comparar e nessa coisa ‘ah! Está melhor que o meu’. A minha luta é comigo mesmo. Mas, a gente toma banho de sal grosso, toma banho de rosas brancas. Eu também tapo o meu umbigo para não receber energia ruim, uso as minhas pedrinhas de malaquitas, meus cristais e deixo tudo em casa energizando e ainda faço meditação para ficar bem zen. Acho mais importante você estar bem do que o ambiente. Se está bem com a sua cabeça , você segue firme.

O que você gostaria de ser ? Que carreira seguiria ?

Eu gostaria de trabalhar com dramaturgia. Tenho muita vontade de escrever uma série, desenvolver alguma coisa para plataforma streaming, alguma coisa com um conteúdo só meu. Talvez um talk show porque eu gosto muito de entrevistar as pessoas. Eu quero seguir essas coisas, além de seguir como empresário. Hugo Gloss é uma empresa, é uma marca que tem um site muito acessado, um portal de entretenimento muito acessado e é por isso que sou chamado para fazer eventos fora, mas eu também sou um gestor com vários funcionários. Temos redatores, editores, pessoas que trabalham no banco de imagens, pessoas que trabalham com vídeos pessoas que trabalham no meu escritório, assessoria de imprensa. Acho que eu seguiria por aí mesmo.

O Hugo Gloss é bom?

Em entrevistar, se comunicar e passar notícias de um forma empática. Hugo Gloss é um bom veículo de comunicação.

O Hugo Gloss é ruim?

É ruim em se meter em coisas que eu não acho que sejam certas. Sou ruim com maledicências. Sou ruim para falar de esportes. Sou ruim para falar de coisas que não sejam entretenimento. Sou ruim para falar de política.



Já teve alguma matéria que você deu e se arrependeu? E o contrário? O que você faz ou avalia para dar ou não uma matéria que vai dar uma grande repercussão?

Como hoje em dia eu vivo nesses dois mundos, eu sempre penso antes como eu gostaria que uma matéria fosse dada. Procuro sempre em não ofender ninguém, evito dar furo pessoais porque eu prefiro que as pessoas se manifestem. Não tenho uma coisa que me arrependo. Uma vez, eu vi uma matéria da Sonia Abrão, em que ela falou que o Arlindo Cruz tinha morrido e ai eu li e instintivamente repostei e foi uma coisa que eu me arrependi porque não era verdade. Ela deveria ter visto em algum lugar, repostou e eu repostei. Acho que faltou aquela coisa jornalística, que é da apuração e que acabou se perdendo na internet. Depois desse fato, eu sempre me cerco da informação mais apurada possível e que não seja agressiva a ninguém. Hoje em dia, quando tem uma exclusiva que eu fico sabendo, eu prefiro que os meus colegas dêem e a gente repercuta para evitar uma forma tão negativa que possa atrapalhar o meu trabalho e o meu veículo seja visto.



O que mais te irrita? Alguém que te bajula ou a alguém que vem e te cobra por uma matéria?

Me irrita quem me bajula e me irrita que vem me cobrar por uma matéria. Acho que existe uma linha muito tênue entre o Hugo Gloss pessoa física e empresa. As pessoas não entendem muito, acham que tudo é uma coisa só. A matéria, por mais que a pessoa ache interessante, tem que despertar o interesse do grande público. Acham que te conheceram em uma festa e aí podem cobrar por uma matéria ou uma pauta. A gente tem que dizer ‘Oi. Você não é pauta?” ou “Isso não interessa para o meu público, mas possa interessar para outro público”.

Os famosos não brigam muito com você, verdade? Têm processos? Já foi chamado de mentiroso?

Os famosos não brigam muito comigo, não. Até porque eu trabalhei por seis anos na Globo, trabalhei com Luciano Huck e aprendi muito. Eu tenho bastante jogo de cintura. A gente tenta sempre passar a informação de uma forma ética. Nunca fui chamado de mentiroso nem tenho processos, graças a Deus.



O que você faz quando dois amigos famosos tretam e você fica no meio da confusão?

Eu geralmente não fico no meio da confusão porque eu não tomo partido. Independente da pessoa ser famosa ou não, as pessoas precisam se entender entre elas. Mas quando é uma briga entre famosos e isso vira notícia e o público que vai querer que você se posicione ou que você fique de uma lado e isso eu não vou fazer porque eu procuro saber das duas versões, os dois lados e sempre existe a verdade de cada um do que aconteceu. Eu procuro trabalhar com as informações oficiais de cada lado e aí sigo. Quando tem treta, eu procuro não me meter.



Você trabalhou na Globo, saiu e virou blogueiro. Falam que um blogueiro ganha muito dinheiro... Verdade?

Eu trabalhei seis anos na Globo e criei meu próprio portal e fazendo as minhas coisas como apresentador, jornalista, dublador... Já fiz tantas coisas e eu acho que encontrei um nicho que precisava de alguém. Eu aprendi muito na Globo e sem sombras de dúvidas não estaria passando por tudo isso se não fosse o que eu aprendi por lá. Mas, quando você trabalha por conta própria e não é uma grande empresa, você ganha muito mais. Você consegue se capitalizar e investir o seu dinheiro de uma própria forma. No geral, se pessoa jurídica tem seus prós e contras, mas se você sabe trabalhar bem, ganha mais dinheiro.



Muitos blogueiros entraram no BBB, você entraria? Não temeria decepcionar seus mais de 14 milhões de seguidores?

Na verdade, eu fui chamado para o ‘Big Brother Brasil’ no começo do Twitter. O Boninho me chamou para a etapa da cadeira elétrica da 10ª edição e eu não topei. Fiquei meio chocado e pensei nas provas de resistência, que seria o primeiro a sair, e eu seria uma decepção sim e eu não iria conseguir jogar esse jogo. Não julgo quem aceitou e acho que estratégia é estratégia e têm pessoas que precisam mesmo de projeção para ampliar um negócio, ampliar a fama e no meu caso não seria bom.

Que conselho daria para uma pessoa que gostaria de ser blogueiro?

Acho que hoje as pessoas estão mais interessadas nos digitais influencers e isso é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. As pessoas me perguntam ‘ai, como eu faço para ser famoso na internet’ e eu acho perigosos as pessoas quererem a fama pela fama. Acho que as pessoas precisam querer conquistar o reconhecimento por uma coisa. O que costumo dizer é que se você quer fazer um conteúdo pela internet, faz o que você goste, que tenha paixão e goste de pesquisar. Na minha visão, o conteúdo é muito mais que uma foto bonita. O conteúdo é o que você quer transmitir para as pessoas, a mensagem que você quer passar para as pessoas.

Quem é Hugo Gloss?

Hugo Gloss é um personagem feito pelo jornalista e empresário Bruno Rocha, é também uma empresa que emprega várias pessoas e produz conteúdo, uma agência de conteúdo que trabalha ininterruptamente e está focada em trazer entretenimento no Brasil e no mundo em todas as suas plataformas seja ela em vídeo como Youtube, stories no Instagram, na televisão nos programas. Hugo Gloss é uma empresa com várias vertentes e braços e quem vem sendo muito bem-sucedida.

